Znáte ve svém okolí zajímavou a akční ženu se srdcem na pravém místě? Pojďme ji společně vyjádřit naše uznání a poděkování za vše, čím bez nároku na odměnu pomáhá svému okolí! Neziskový projekt Žena regionu, který se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů České republiky, si vzal za cíl ocenit úsilí a obětavost všech činorodých žen.

Lidé mohou nominovat zajímavé osobnosti ze svého okolí do soutěže Žena regionu ještě do konce května. | Foto: Deník / VLP Externista

Jedenáctý ročník Ženy regionu odstartoval 1. dubna a kdokoliv může do konce května prostřednictvím webových stránek www.zenaregionu.cz přihlásit do ankety zajímavou ženu starší osmnácti let. Chceme tak ocenit poctivou a soustavnou práci žen, kterou okolí vnímá často jako samozřejmou.