Jak plynuly dny nám učitelům ve škole? Rozhodně nikdo nezahálel. Když jsme neučili, tak jsme uklízeli, opravovali, renovovali.

Dříve jednobarevné stěny nyní zdobí krásné obrázky paní vychovatelky Jany Janků.

Také výtvarná učebna se dočkala naší pozornosti: nové nátěry pracovních stolů, výzdoba, naučné materiály, jiné uspořádání pomůcek, prostory pro ukládání výtvarných prací žáků.

Cesta do pravěku? Nikoli, je to zkrášlený vstup do školního klubu, který se těší na žáky.

Těšíme se na návrat všech žáků do školy

Se souhlasem pana ředitele Martina Suka, Základní škola Ludvíka Svobody a Mateřská škola Rudíkov