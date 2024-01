Čtyřiadvacetiletý cestovatel a rodák z Třebíče Nico Moro se rozhodl, že překoná sám sebe. Vydal se na osm tisíc kilometrů dlouhou pouť, která čítá šestnáct států. Pro některé šílená představa, někteří si ťukají na čelo, jiní ho obdivují. Za sebou má už Nepál a Indii, nyní míří do Pákistánu a je šťastnější než kdy jindy.

Pouť dlouhá osm tisíc kilometrů. Nico jde z Nepálu pěšky domů. | Foto: Nico Moro

Nico je napůl Čech a napůl Ital a dychtivost po dobrodružství má zkrátka v krvi. Už v minulosti se vydal na dvě podobné cesty, žádná však nebyla tak složitá. Poprvé to bylo v roce 2019 ještě se svým kamarádem z Paříže do Santiaga de Compostela. Společně tehdy urazili 1600 km a ze svého putování vydali knihu pod názvem pěšky z Paříže do Santiaga. Druhá Nicova cesta už byla ve znamení opuštěného poutníka z řecké Soluně do hlavního města Athén a měřila 500 kilometrů. Urazil ji během jednoho měsíce. Teď však čelí výzvě daleko větší.

Vyrazil 26. září z Káthmándú a na cestě je momentálně přes 100 dní. Má za sebou 1800 km a v těchto dnech bude přecházet hranice indického státu Paňdžáb s Pákistánem. Prošel celý Nepál a indické státy Uttarpradéš, Harijána, Dillí a Paňdžáb. K Nepálu si vypěstoval pevnou citovou vazbu a když se dozvěděl pár dní po jeho opuštění země o tamním zemětřesení, velice ho to ranilo. Oslavil například největší hinduistický svátek Divali s jeho novými přáteli a jednou z jeho vtipných historek je i zapůjčení bytu na noc od tamní policie. V Indii je Nico už hvězdou. Píší o něm indická média a dostal se do největších novin Indie a zároveň pátých největších novin světa Dainik Jagran.

Zajímavostí je, že si mladý cestovatel hodlá z každého státu pořídit památku ve formě tetování. V Indii je známý jako "Taj Mahal Lover", protože si nechal vytetovat na ruku tuto bájnou stavbu a pak se u ní vyfotil. Ke štěstí Nicovi jen chybělo, aby byl se svou rodinou během vánočních svátků. To se mu bohužel nepodařilo. "Poprvé v životě jsem nebyl na svátky doma a myslel jsem si, že to budu zvládat lépe. Byl jsem z toho celkem dost smutný, ale musel jsem si uvědomit, že Vánoce příští rok budou znovu a ještě jich zažiji hodně, ale tato cesta je jen jedna," prozradil sympatický dobrodruh. Cesta ho stojí hodně odříkání. Za normálních okolností je Nico velmi společenský člověk a "pařmen", ale na této cestě musí musí denně absolvovat různé nástrahy a na psychiku těžké jsou i dohady s vychytralými obchodníky.

Nico je mimo jiné také reportérem magazínu Hudební scéna a hudba ho provází i na jeho cestách. "Mám u sebe celou dobu reproduktor, abych mohl odhánět hady. To byl můj původní plán, protože kdybych ještě před pár měsíci viděl živého hada, asi bych umřel. Cesta mě ale vycvičila a můj strach z hadů překonávám den ode dne víc a víc" vysvětluje svoji fobii mladík, který se nebojí výzev a příležitostí. Navíc ho podporují nejen čeští, ale i zahraniční umělci svými vzkazy na videu. Do zdravic se zapojila například světová megahvězda Tarja Turunen, Vašek Bláha z kapely Divokej Bill, kapely O5 a Radeček, Reflexy, rapper Raego, Sámer Issa s Martinou Balogovou, vítěz SuperStar Zbyněk Drda nebo třeba Michal Nesvadba. A právě poděkování pro ně se objeví i v jeho plánované knize, která ponese název Pěšky z Nepálu přes orient do Česka aneb 8000 km na vlastních nohách.

Nicovu pouť můžete sledovat na jeho Instagramu a pokud jeho cestu chcete podpořit, můžete tak učinit na číslo účtu 3010116043/0800. Každý z donátorů bude jmenovitě uveden v již zmiňované knize, kterou mladý cestovatel chystá vydat hned po svém příchodu do své rodné vlasti. Pokaždé, když má volnou chvíli, sepisuje poznatky z předešlých dnů a kniha vlastně vzniká za chodu. Nico chystá také přednášky o svém cestování pro širokou veřejnost.

