Mušovská pošta byla naposledy otevřená v červnu 1978. To už vojáci zbořili většinu ze sto domků, které muselo opustit pět stovek obyvatel. Samostatnou obcí přestal být Mušov z rozhodnutí tehdejších úřadů o dva roky dříve, v červnu 1976. Ironií osudu v roce, kdy by Mušovští slavili 700 let od první zmínky o své obci. Mušov totiž založili němečtí kolonisté právě v poslední čtvrtině třináctého století u zemské stezky na cestě z Brna do Vídně. U vsi stá most přes Dyji tekoucí tehdy rozhlehlými lužními lesy. Původně románský kostel sv. Linharta tak zůstává poslední vzpomínkou na nejstarší historii obce.