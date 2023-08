/VIDEO/ Třebíčská kapela Carmen v půlce července vystoupila na svém jediném letošním koncertě. A to rovnou na domácí půdě na Podzámecké nivě v Třebíči. Po třiceti letech tu pokřtila i znovuzrozené album Dožít se rána. Podívejte se a připomeňte si s nimi některé jejich hity.

Kapela Carmen rozpálila Podzámeckou nivu v Třebíči. | Video: Radka Tygřice

Kapela zahrála své největší hity, ale také předělávky světových hitů. Nechybělo With or Without You od U2. Carmen hraje ve složení Vlasta Zahrádka, Petr Bende, Luboš Denner, Vašek Čudka, Jirka Tržil, Michal Chaloupka a Karel Holík. Publikum se kromě kapely Carmen dočkalo i Loretty nebo Kiss Czech Company.

Zdroj: Radka Tygřice