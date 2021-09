Expozice s moderní audio a videotechnikou byly v roce 2015 otevřeny ve dvou rekonstruovaných patrech bývalého pivovaru. Prohlídka je klíčem k pochopení celého areálu bývalého kláštera, ale také jeho okolí. Příběh muzea vás doslova vtáhne do děje, takže se budete těšit na objevení každého dalšího exponátu. Dlouhé texty byste zde hledali marně, vše důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka ze současnosti a dávného mnicha z cisterciáckého kláštera.

Navštivte jedinečnou zážitkovou expozici, která se díky ocenění ŽIVA 2016 zařadila mezi nejkreativnější muzea ve střední Evropě. Užijete si příběh cisterciáckého kláštera od jeho založení ve 13. století, přes jeho nádhernou rekonstrukci v barokní areál neobyčejně talentovaným architektem J.B. Santinim až do jeho dnešního života.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.