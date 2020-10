V sobotu 3. října jeli zástupci Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse reprezentovat Klenčí na Moravu - do Jakubova u Moravských Budějovic na soutěž o největší vypěstovanou dýni.

Soutěž o největší dýni v Jakubově u Moravských Budějovic | Foto: Jiří Anderle, předseda VKSO

Za městys byly dovezeny dvě dýně, vypěstované panem Liborem Votípkou a panem Václavem Langem, kteří dýně městysi do soutěže zapůjčili. Dýně od pana Langa se v soutěži umístila na 2.místě. Dýně od pana Votípky na 6. místě. Navíc získal městys "čestné uznání za nejvzdálenější dýni v soutěži v roce 2020" - z Klenčí do Jakubova je to 300 km.