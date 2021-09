A kousek nad zámkem je podivuhodná Galerie 12, ve které jsou po celé září vystaveny obrazy Františka Skály a kde se můžete v klidu daleko od ruchu města ponořit do Skálovy tvorby.. Více informací o kultuře v Náměšti nad Oslavou naleznete na stránkách www.mks-namest.cz.

Múzy se slétnou do Náměště ještě 27. září, kdy v Zámecké jízdárně odehraje svoji novinku Anna Polívková. Hra Petera Quiltera Tak já letim! má premiéru o týden dříve v Praze a v Náměšti se můžeme těšit na druhé uvedení tohoto monodramatu.

V pátek 17. září se v Zámecké jízdárně odehraje koncert skupiny Bratři Ebenové. Od 19 hodin sourozenecké trio doplněné muzikanty známými ze skupiny Etc. zahraje průřez svou tvorbou, od CD Malé písně do tmy, až po čím dál více aktuální Čas holin.

Tolik Stará tkalcovna. Přejděme na zámek na ostrohu nad řekou Oslavou. Oživený zámek o víkendu 11.-12. září pozve návštěvníky do Itálie. V průběhu prohlídek uvidíte příběhy z dějin země na Apeninském ostrově s velkou dávkou humoru a nadsázky. Akce, která vloni dostala Zlatou jeřabinu jako nejpopulárnější akce na Vysočině, přinese určitě prostor pro pobavení i zamyšlení.

Domácí skupina Tranzan, která hraje písně o životě, smrti a vším, co je mezi tím, vystoupí se svými meditačními písněmi ve čtvrtek 16. září.

Až do 19. září bude ve Staré tkalcovně instalována výstava Matěje Formana, která provázela letošní Folkové prázdniny. Téma Krajiny zaplnila bývalou halu na břehu řeky, která i v omezené formě překvapí návštěvníky svou poetikou a výtvarnou složkou. Stará tkalcovna nabízí i doplňkový program k této výstavě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.