Do soutěže se mohou zapojit profesionální i amatérští fotografové. Každý soutěžící může zaslat maximálně tři fotografie. „Hodnotící komise vybere tři snímky, které ocení pobytem pro dvě osoby v Penzionu Grasel v Nových Syrovicích, poukazem na nákup regionálních výrobků z Farmy Škodovi v Odunci nebo balíčkem čokolád z třebíčské Čokoládovny Lana“, informuje Václav Prchal z destinační kanceláře.

Milovníci fotografování se mohou od 1. října zúčastnit fotosoutěže vyhlášené destinační kanceláří Třebíčsko-moravská Vysočina. Všichni zájemci mohou posílat svoje fotografie až do konce listopadu 2021 a soutěžit o zajímavé ceny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.