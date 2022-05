Letošní 24. ročník se na svět klube v nelehké době a i pro zkušené organizátory je specifický. „Vracíme se po vynucené pauze, vše si musíme znovu osahat. Navíc v mezičase došlo k výraznému zdražení nákladů na technické zajištění festivalu. A také kultura šla u řady lidí stranou a jen pomalu se to vrací do normálních kolejí. To jsou věci, které organizaci festivalu poměrně výrazně komplikují,“ popisuje za pořadatele David Šťastný.