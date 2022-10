Kromě teoretických poznatků přednáškové bloky doplnily také zkušenosti a zážitky studentů, kteří se do projektů zapojili v minulých letech, kdy odcestovali do portugalského Montija nebo finského Tampere. Na konci se pak do debaty skrz videohovor zapojili ambasadoři projektu, konkrétně z Tampere a Bragy a zodpověděli dotazy žáků.