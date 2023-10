Ovoce, zelenina, chryzantémy a bonsaje budou k vidění na pětatřicáté oblastní výstavě třebíčských zahrádkářů. Uskuteční se ve dnech 13. až 16. října v Zahrádkářském domě na Švabinského ulici.

Výstava zahrádkářů. Ilustrační foto. | Foto: Jan Šafránek

Ve pátek 13. října tam můžete zamířit mezi třináctou a osmnáctou hodinou. V sobotu a v neděli budete mít možnost výstavu navštívit v době od devíti do sedmnácti hodin. V pondělí bude otevřeno od osmi do dvanácti hodin.

Dospělí zaplatí padesát korun, děti do patnácti let dvacet korun a děti do šesti let mají vstup zdarma. Součástí výstavy bude doplňkový prodej sukulentů, chryzantém v květináčích, včelařských produktů a regionálních potravin. Organizátoři chystají také výstavku třebíčského mysliveckého spolku a místních základních škol.