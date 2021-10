Stejně jako v minulých letech připravilo třebíčské muzeum cyklus přednášek, které se konají pravidelně v čtrnáctidenním intervalu. „Využijte krátících se podzimních dní a vyrazte zpříjemnit si podvečer zajímavým povídáním,“ zve do Centra tradiční lidové kultury Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Letošní cyklus se skládá ze čtyř různorodých avšak velmi přitažlivých přednášek, které jsou v Centru tradiční lidové kultury přístupné veřejnosti zdarma.

Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči. | Foto: Jaroslav Loskot

Jako první se 12. října představí pracovník třebíčského muzea Jaroslav Bašta, který si pro své posluchače připravil přednášku s názvem První letecký den v Třebíči. Ten se bohužel zapsal do historie města tragickým způsobem. Konal se 6. září 1931. V jeho rámci předváděl akrobacii s letounem Aero A-18 bývalý vojenský pilot Václav Peřina. V plné rychlosti však narazil do stráně nad Kožichovickým potokem a po nárazu letoun vybuchl a shořel. V letošním roce je to již 90. let od nešťastné smrti tohoto akrobatického letce. Na tuto neblahou událost upozorňuje kamenná mohyla umístěná na místě nehody v Lorenzových sadech v roce 1932.