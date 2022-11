Začíná festival Kostkohraní aneb táto, mámo,pojď si hrát

Třetí ročník festivalu společného času rodičů a dětí u stavebnic, skládaček, puzzlí, didaktických her, výtvarných programů se koná v sobotu 5. listopadu a v neděli 6. listopadu v Třebíči. Festival Kostkohraní je veletrh rozmanitých typů her, hraček, stavebnic a aktivit pro rodiny s dětmi. Akci je možné navštívit po oba dny v čase od jedné do šesti hodin večer v areálu Katolického gymnázia.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Festival Kostkohraní | Foto: se souhlasem SK KG Halahoj

Cílem této akce je vytvořit prostor, ve kterém rodiče s jejich ratolestmi smysluplně prožijí společné chvíle. Umožní jim to velká nabídka různorodých aktivit, dílniček, stavebnic, deskových her a kostek, které si budou moci na místě přímo vyzkoušet, něco pěkného si vytvořit, zaexperimentovat, zahrát nebo postavit. Můžete se těšit na dřevěné stavebnice s možností postavit hrady, zámky, zálesácké sruby či vlakové dráhy, „Lego“ místnost jak pro kluby, tak pro holky či i ty nejmenší s Duplo stavebnicemi. Dále zde čekají také nejrůznější plastové stavebnice, ale také divadelní kulisy, kostýmy, masky a maňásci, didaktické a logopedické pomůcky. Ve tvořivých dílnách zase můžete experimentovat s fyzikálními zákony, zahrát si na rozmanité hudební nástroje nebo si něco pěkného vyrobit. Během akce je připraven také bohatý doprovodný program. V sobotu odpoledne to bude v aule školy divadelní pohádka od Honzy Hrubce pod názvem „O princi z knížky“ nebo v neděli mozkoherna s Evou Fruhwirtovou. Po oba dva dny zde bude brněnská Vida, kde si budete moci vyzkoušet některé experimenty a užít si spoustu zábavy s putovními exponáty. Na oba dva dny je také připravena Science Show aneb ukázka fyzikálních a chemických pokusů se Šimonem Bendou z brněnského Vida Science centra. Celý festival Kostkohraní se uskuteční v areálu Katolického gymnázia Třebíč, a to ve dvou víkendových dnech 5. a 6. listopadu 2022, vždy od 13.00 do 18.00 hodin. Program a nabídka je široká a každý si zajisté najde místo, kde se bude moci ponořit do hry, objevování nebo tvoření. Pro více informací o vystavovatelích, programu a dalších nabídkách navštivte naše webové stránky. Těšíme se na setkání s Vámi na festivalu Kostkohraní! Přezůvky s sebou. Mgr. Vít Oplatek, předseda SK KG Halahoj, z. s.