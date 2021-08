Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vellmez vás zve na multižánrový festival FunnyFest. Akce proběhne 13. 8. 2021 od 15:00 do 22:00 na náměstí ve Velkém Meziříčí. Můžete se těšit na Fotící bedýnku, TikTokery, Slackline, vyrobu placek a další. Mezi kapelami vystoupí Eirik, Jakub T. Hladík, Tomáš Štefka, Vzhůru a níž a SQOST.

Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Wellmez | Foto: Se souhlasem Nízkoprahového zařízení pro dětí a mládež Vellmez

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, působí ve Velkém Meziříčí od roku 2011. Letos v dubnu tedy oslavilo již desáté narozeniny. K této příležitosti připravili pracovníci pro své uživatele a širokou veřejnost sedmý ročník multižánrového festivalu FUNNY FEST, který proběhne v pátek 13. srpna na náměstí ve Velkém Meziříčí od 15.00 do 22.00 hod. Posláním zařízení je poskytovat pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve věku od 8 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (šikana, vrstevnické vztahy, špatný prospěch ve škole ), nebo jsou jí ohroženi.