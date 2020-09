Fotografický průřez z let 1990 – 2020 s více než třemi sty snímky zachycujícími unikátní okamžiky, kdy vznikaly rekordy posléze Agenturou Dobrý den zapsané do České knihy rekordů, byl vytvořen jako připomínka letos nekonaného jubilejního třicátého mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.

Víte, že na pelhřimovském náměstí padlo už hodně přes tisíc českých rekordů a že je tam vystavena nejmenší jezdecká socha na světě? Věřili byste, že lze vytvořit Karlštejn z chlebového těsta? Napadlo by vás, že někdo může mít vlasy dlouhé 213 cm nebo knír s rozpětím 123 cm? Tušili jste, že fotbalový turnaj s nejdelší tradicí (v historii české kopané) se každoročně hraje na Vysočině? Uměli byste si představit, jak asi mohl vypadat největší dort, když vážil 1550 kg? Nebo rekordní pralinka, která měla přes tři čtvrtě metráku? A víte, kdo všechno z významných osobností byl uveden do Rekordmanské síně slávy? Pokud alespoň v některých případech odpovídáte slůvkem NE, tak to jste ještě nebyli v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově nebo na velké retrospektivní výstavě 30 let pelhřimovských rekordů ve Valdštejnské zahradě v Praze na Malé Straně.

Výstava s podtitulem přes Pelhřimov do České knihy rekordů potrvá v sídle Senátu Parlamentu České republiky do 1. října.

MIROSLAV MAREK, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov