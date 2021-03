Přeshraniční prezentační projekt Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze, který vznikl v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, doprovázela v období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 fotosoutěž pro veřejnost na téma Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí.

Soutěž byla vyhlášena ve dvou základních kategoriích – fotografie reportážní a fotografie umělecká, rozdělena byla do dvou věkových skupin – děti do 15 let a dospělí. Z nejúspěšnějších snímků byla vytvořena velkoformátová výstava, jež byla slavnostně otevřena současně s výstavou Tradice jedné hranice/ Traditionen einer Grenze v prostorách bývalého minoritského kláštera v Jindřichově Hradci v pátek 17. července 2020. Výstava bude následně představena i v dalších místech české a rakouské strany hranice.

Podmínkou soutěže bylo, aby fotografie byly pořízeny v příhraničních regionech Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko. Přihlášené fotografie byly hodnoceny porotou složenou z etnografů a zástupců managementu projektu I-CULT v Jindřichově Hradci. Vyhlášení výsledků fotosoutěže se konalo při slavnostním otevření výstavy a autoři nejlepších snímků získali drobné věcné dary. Mezi sedmi oceněnými autory bylo pět fotografů z Kraje Vysočina – dva z okr. Třebíč, dva z okr. Žďár nad Sázavou a jeden z okr. Havlíčkův Brod. Objektem jejich zájmu byla např. svatojánská pouť na Zelené hoře, svatodušní obchůzka královniček na Velkobítešsku, Karmelská pouť na Heřmanovsku, Otevírání studánek ve Třech Studních na Žďársku nebo tanec folklorní skupiny Bajdyš ve Valči na Třebíčsku.

Přijďte potěšit svoji duši k oknům Muzea Vysočiny Třebíč.

Silva Smutná