Společnost Otokara Březiny (SOB) ve spolupráci s městem Jaroměřice nad Rokytnou uspořádali minulou sobotu výroční setkání ke 155. výročí od narození básníka a učitele Otokara Březiny.

Výroční setkání k 155. výročí od narození básníka a učitele Otokara Březiny. | Foto: Zbyněk Hobza

Dopolední program začal pietním aktem u hrobu Otokara Březiny na jaroměřickém hřbitově a promluvou předsedy SOB Petra Kopejsky a místostarostou města Vítězslavem Pléhou. Poté účastníci přešli do prostor Muzea O. B. a do jeho zahrady. V zahradě na ně čekal zahradník Vladislav Vejtasa a společně zasadili nový strom do zahrady - katalpu trubačovitou-nana. Po zasazení stromu byl v knihovně muzea pořad o Svobodě lidské duše, doprovázený hrou na kytaru a zpěvem Petra Kopejska.

Odpolední pořad byl v malém salónku hotelu Opera a v něm se představil posluchačům brněnský básník Petr Čichoň se svou sbírkou básní, z nichž některé představil zhudebněné a se svými vzpomínkami na básníka Jiřího Kuběnu.

