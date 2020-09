V sobotu 15. srpna jsme se vydali na plánovanou vycházku ke zřícenině hradu Rokštejn. Vlakem jsme dojeli do Přímělkova, tam jsme se od místních dozvěděli, že naši plánovanou trasu kolem řeky Jihlavy nemůžeme uskutečnit, protože po deštích je cesta pod vodou. Opět příroda rozhodla za nás, museli jsme volit náhradní trasu. Došli jsme ke zřícenině hradu Rokštejn, který se vypíná nad údolím říčky Brtnice. Pochází ze třináctého století, tvoří ho torza dvou hradních paláců s hranolovitou věží a zbytky hospodářských budov.

Vycházka na Roštejn. | Foto: archiv oddílu

Rokštejn patřil moravskému markraběti Janu Jindřichovi a potom Valdštejnům, nyní je v majetku města Brtnice. V roce 1981 zde byl zahájen archeologický výzkum a dnes patří k největším výzkumům středověkých památek tohoto druhu. Někteří z nás vystoupali na věž, odkud byl výhled do širokého okolí. Dle plánu jsme měli pokračovat přírodní rezervací podél říčky Brtnice. Opět byla cesta neprůchodná, takže jsme po cyklostezce došli do vesnice Panská Lhota, která je zmiňovaná již roku 1233. Dominantou obce je kostel sv. Antonína Paduánského. Šli jsme krásnou přírodou mezi poli a loukami a po několika kilometrech jsme došli do města Brtnice. Zde jsme měli dost času do odjezdu autobusu, takže jsme se občerstvili, prohlédli jsme si náměstí, které je památkovou zónou, někteří navštívili výstavu hraček a rodný dům slavného architekta Josefa Hoffmanna. V Brtnici je zámek, nyní v soukromých rukou, bývala zde početná židovská komunita a zachoval se starý a nový židovský hřbitov.