O nedělním odpoledni po Štěpánu se dá konečně říci, že bylo zimní. A pozorováno oknem od kamen dokonce krásné. Tři stupně pod nulou, modrá obloha a slunce! Nádhera. Kdo se však vypravil ven, velmi záhy zjistil, že větrné poryvy ideál pozorovaný za oknem notně kazí. Kdo ale přijal pozvání na Chaloupecké kufrování v Třebíči, nelitoval.

Větrné kufrování v Třebíči se vydařilo | Foto: Jan Uher

Orientační běh se totiž odehrával v židovské čtvrti Zámostí a přilehlém Týnském údolí, takže romantické křivolaké uličky, krásné výhledy na Třebíč i údolí Týnského potoka s Židovským hřbitovem poskytovaly tolik radosti, že ta trocha větru stála za to. A především to místo staru a cíle! Hnedle u Kavárny Vrátka, která měla otevřené okénko a za ním kávu, horkou čokoládu, dětský punč… a sušenky a zákusky. Takže přesně to pravé pro vyčerpané běžce i zmrzlé poutníky.