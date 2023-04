Krásné slunečné počasí vylákalo ve sváteční pondělí rodiny s dětmi na hledání Velikonočního pokladu na Pohádkové stezce v Panenské u Jemnice. Stačilo si vyzvednout hrací kartu za padesát korun a vyrazit na trasu, dlouhou asi čtyři kilometry. Stejně jako Zuzana Musilová se svými dětmi.

Kdo správně vyřešil deset úkolů a vyluštil tajenku, měl cestu k pokladu otevřenou. Pokud jste akci nestihli o svátcích, máte ještě možnost v následujících dnech. Akce končí 23. dubna.

Na vyznačené trase vás čekají některá pohádková zastavení. Pokud chcete, můžete si procházku vedoucí převážně po lesních mýtinách prodloužit o další části pohádkové stezky, která je přístupná celoročně. Setkáte se pohádkovými postavami a zvířaty a nechybí ani plnění zábavných úkolů. Krásné výhledy do krajiny kolem Jemnice nabízí dvě rozhledny, za dobrého počasí to opravdu stojí za to.

Trasu s pokladem na konci zvládnou i menší děti, je možné ji projet s terénním kočárkem. Malí výletníci si užijí i hřiště v Panenské a další stezky a atrakce v areálu.