V sobotu i v neděli závodily obě závodnice ve svých kategoriích. V kategorii žaček závodila Kristýna Neumanová, která se v sobotním i nedělním závodě probojovala do velkého finále, kde v obou dnech brala druhé místo.

Vzhledem ke konkurenci to mnohem těžší měla Kateřina Neumanová, která v kategorii žen zařazeného do FIS podniku, bojovala se závodnicemi z Německa, Belgie, Slovenska a samozřejmě z Česka. V sobotním závodě vyhrála malé finále a skončila tedy na 5. místě. Z nedělního závodu se heaty (rozjezdy) probojovala až do velkého finále, kde nestačila pouze na reprezentantku z Německa a odvezla si tak 2. místo.

Závod nebylo z důvodu velkých sněhových srážek lehké připravit, protože přes noc napadlo na trať dvacet centimetrů čerstvého sněhu a tak se na údržbě trati museli podílet i závodníci. Všichni závodníci se těší na pokračování závodů Českého poháru.

