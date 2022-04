Fotka byla pořízena zhruba 55 až 65 let zpět. Místo pořízení fotografie nevím, ale nejspíš to bude někde v lese v okolí Číchova. Na fotce je moje babička Marie Vrtalová s mým dědou Josefem Vrtalem, v kočárku jejich syn (nevím přesně který, proto právě rozmezí 55 až 65 let zpět).