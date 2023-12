V Jaroměřicích nad Rokytnou měly děti nabitý začátek týdne. V pondělí vypouštěly balonky s přáním k Ježíškovi a v úterý přišly na jaroměřické náměstí na audienci k Mikulášovi a jeho doprovodu v podobě andělů a čertů.

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Akce městské knihovny se konala v pondělí 4. prosince. | Foto: Zbyněk Hobza

V pondělí si děti v knihovně vybraly balonek, ke kterému dostaly papírek. Na něj napsaly přání a později na náměstí poslaly k nebi. Mohly si také v knihovně vymalovat omalovánku a obdržely sladkost. Kolem půl čtvrté se rodiče s dětmi přesunuli na náměstí ke stromu a betlému a balonky vypustili.

V úterý přišel na náměstí do Jaroměřic nad Rokytnou svatý Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Průvod vyšel z jaroměřické radnice a zamířil ke svaté Trojici, kde stojí betlém. Houf dětí a jejich blízkých hned obklopil mikulášský průvod a už to začalo. Děti odříkávaly básničky a zpívaly písničky. Komu byla v úterním podvečeru pátého prosince zima, mohl se zahřát teplým čajem, který nalévaly a rozdávaly zájemcům pracovnice jaroměřického Městského kulturního střediska. To akci pořádalo.

