V posledních letech jsou to především projekty Strom splněných přání Hitrádia Vysočina, Milý Ježíšku, Ve spojení a letos nový projekt vánoční sbírka hraček Wiky dětem. Všem těmto Ježíškům – hodným lidem patří velké poděkování za splněná přání dětí a rozzáření jejich úsměvů pod vánočním stromečkem.

Rok 2020 byl v mnoha ohledech jiný, náročnější, potýkali jsme se s mnoha změnami, na které se nedalo vůbec připravit. Hodili nás do vody a řekli: „Plavte!“ A tak jsme plavali, jak nejlépe jsme uměli. Za to patří mé velké poděkování všem zaměstnancům, kteří opravdu od jara podávali vyčerpávající výkony. Naše práce opravdu není o strojích, které můžete vypnout a jdete domů. Je to poslání, které nezvládne dělat každý……..

V roce 2021 bych chtěla popřát zaměstnancům, dětem, hodným dárcům a přátelům našeho dětského domova, ale i všem ostatním především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, klidu a dostatek naděje, že ten nový rok bude lepší než ten odcházející.

Hana Švecová, ředitelka, Dětský domov Náměšť nad Oslavou