Po zaevidování všech přítomných nás čekala před samotným plaváním prohlídka Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Mezi místními průvodci a otužilci byl jen malinký rozdíl – oni měli na rozdíl od nás hodně informací a především oblečení (oni několik vrstev včetně bundy a dlouhých kalhot, my jen plavky, mikiny a plavecké boty). Když jsme asi po 45 minutách spoře odění, hltající informace, vymrzli, čekala nás úchvatná plavba na lodičkách. Připluli jsme do jeskyně, kde byla připravena druhá loď plná jiných statečných lidí v plavkách. Také my jsme si svlékli, ač celkem neradi, zbytek oblečení a sestoupili do vody. Počáteční šok z chladné vody (9 °C) vystřídala euforie. Tohle prostředí se nepoštěstí prozkoumat každému – kdo může říct, že si Punkevní jeskyně prohlížel z úrovně vodní hladiny!

Plavali jsme jako loďky tiše po hladině a užívali si pohledy na krápníky. Jeskyni dlouhou 300 metrů jsme zdolali za deset minut. Celou cestu na naši bezpečnost dohlíželi potápěči, kterým patří naše velké díky. Pro nás, třebíčské otužilce, to byla první letošní příležitost ukázat veřejnosti své sportovní schopnosti a především pevnou vůli a odvahu.

I pro Třebíč máme připravenou ukázku zimního plavání za účasti nejen členů našeho Klubu ledních medvědů ale i otužilců z blízkých či dalekých vod. Rádi se s Vámi setkáme na tradičním předvánočním plavání u Svojsíkova nábřeží 17. prosince 2022.

Eliška Krátká