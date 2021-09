A co říci závěrem? Počasí nám přálo, nikdo se nezranil, až na jeden malý defekt pneumatiky. A my pořadatelé již letos přemýšlíme nad jubilejním XX. ročníkem této oblíbené akce.

Závodu se zúčastnilo třiadevadesát zapsaných milovníků cyklistiky, nejmladší účastník měl dva roky, nejstarší pak pětašedesát let. V kategorii odrážedel zvítězila Sofinka Kalajová, v dětské kategorii zvítězil Filip Bárta s časem 15,56 minut, v kategorii sváteční jezdci zvítězil Lukáš Nováček s časem 45,23 minut a v kategorii opravdoví závodníci zvítězil Ondřej Staněk s časem 34,56 minut.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.