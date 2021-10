Pravidelná setkání se konají už od roku 2012 a program akcí je naplněný společným tvořením, cvičením, zpíváním, trénováním paměti, výlety, přednáškami i mezigeneračními setkáními například s dětmi z MŠ.

V letošním roce jsme se více zaměřili na arteterapeutické programy - výrobu keramiky a ruční tisk ubrusů, protože jsme mohli využít finanční dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci projektu podpory kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů.

Při výrobě keramiky pod vedením lektorky Zuzany Morkusové se tak mohli senioři naučit základním technikám a postupům při práci s hlínou, vyzkoušet si dekorování keramiky prostřednictvím glazur a vnímat hlínu jako výjimečný materiál, který pomáhá odkrývat to, co by v člověku jinak zůstalo skryto. Práce s hlínou byla pro všechny velmi inspirativní, mnozí byli překvapeni, jaké krásné věci mohu sami vyrobit i v seniorském věku.

Při tisku ubrusů s akademickou výtvarnicí Zuzanou Krajčovičovou si senioři vybírali pro svou tvorbu z několika typů barevných ubrusů a mnoha vzorů a tvarů raznic. Paní výtvarnice učila seniory barvy správně namíchat a následně i použít tak, aby vznikly neobvyklé barevné odstíny. Ruční tisk ubrusů je u seniorů velmi oblíbený, práce s vlastní fantazii probouzí v každém z nich malého či velkého umělce a přes počáteční ostych a obavu, že to nebudou umět, se vždy dílo podaří. Vlastnoručně originálně tištěný ubrus pak mohou senioři použít jako dárek pro někoho ze svých blízkých nebo ho nechají pro využití klubu Archa jako odměnu pro drobné dárce, kteří organizaci podporují.

Společná setkávání jsou pro seniory velmi přínosná a díky tomu, že se jim podaří také vytvořit zajímavou a krásnou věc, mohou hmatatelně zažít pocit své vlastní hodnoty, že nepatří někam na okraj společnosti, ale mohou i ve svém věku přinášet druhým lidem radost.

Marie Paločková, asistentka Oblastní charity Třebíč