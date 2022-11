V roce 2022 se jednotlivá setkání nesla především v duchu arteterapie. Bylo to možné díky dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci projektu podpory kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů.

Oblázky putují Vysočinou

Keramika, kterou účastníci vyráběli s lektorkou Zuzanou Morkusovou ze Starče, byla nejen pro radost, ale stala se i praktickou dekorací jejich domácností. Dále s akademickou výtvarnicí Zuzanou Krajčovičovou ze Slavonic tiskli na textil vzory typické pro výrobky z Maříže. Zaujalo i malování akrylovými barvami na putovní oblázky, jež se posléze „rozprchly“ a dělají radost po celé Vysočině.

Opakovaně pak byla na programu tvorba technikou zvanou enkaustika. „Například seniorka paní Marie z Třebíče překvapila svou rodinu, když jí ukázala svůj výrobek, který dělala zcela podle své fantazie a bez pomoci, i když poprvé v životě. Dřív to totiž nikdy neviděla. Nejdřív si moc nevěřila, že se jí v pokročilém věku podaří vytvořit něco pěkného, hodně se ostýchala, ale nakonec to zvládla na jedničku,“ zmínila Lenka Chalupová.

Když teplý vosk maluje

Enkaustika je malování na speciální papír prostřednictvím teplých vosků rozehřátých na žehličce. Lidé si ve výsledném výtvoru hledají symboly, obrazy, posilují představivost. Jednoduchým prostředkem se dosáhne zajímavého vizuálního zážitku. Letos se díky zmíněným penězům z ministerstva podařilo zakoupit žehličky určené přímo pro tuto techniku. Žehlička je lehká a seniorům nebo lidem s handicapem se s ní dobře pracuje.

Že se účastníci můžou potkat ve Volnočasovém klubu Archa se ukazuje jako velmi přínosné. Hlavní pozitiva? Tvoření, činnost, hezký výsledek, zjištění, že ještě dokážu udělat něco pěkného a mám úspěch. Potkám se s dalšími lidmi a popovídám si, vždyť starosti máme velmi podobné.

Pravidelné akce Archy se konají už deset let a budou pokračovat dál i v příštím roce. „Už teď máme nápady, co všechno si společně užijeme,“ naznačuje Lenka Chalupová. Práce se seniory a lidmi s handicapem ji naplňuje a baví. „Rychlá zpětná vazba, kdy rovnou vidím, že je někdo s námi rád, je pro mě povzbuzením do další činnosti,“ uzavírá.

Hana Jakubcová