Tři králové vyšli do ulic Rokytnice a ostatních obcí. Koledovalo se také zpěvem

V Rokytnici a okolních obcích se o víkendu 7. a 8. ledna uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Malí koledníci se vydali do každé rodiny požehnat a popřát mnoho zdraví a štěstí v letošním roce. „My tři králové jdeme k vám štěstí, zdraví vinšujeme vám,“ zpívali malí koledníci a přáli všem lidem dobro. Za to je štědří obyvatelé Rokytnice, ale také Chlístova, Markvartic, Římova, Kojetic a Horního Újezda obdarovávali sladkostmi, ale také hojně přispívali do charitních pokladniček pro lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka v Rokytnici a okolních obcích | Foto: Jana Štefánková

V neděli 8. ledna se pak v rokytnickém kostele koledovalo také zpěvem, a to se členy smíšeného sboru Differo z Třebíče a také s dětmi z rokytnické Rosičky. Od čtyř hodin odpoledne se zaplnil kostel do posledního místa a rozezněly se koledy, ale i novoroční písně od malých i velkých umělců. Dobrovolné vstupné bylo přidáno k Tříkrálové sbírce pro potřebné. Tříkrálová sbírka 2023 se uskutečnila ve dnech 7. a 8. ledna. V jednotlivých obcích bylo vybráno: Rokytnice nad Rokytnou 51 084 korun Římov 16 970 korun Chlístov 21 470 korun Horní Újezd 19 449 korun Markvartice 6 709 korun Kojetice 19 198 korun Celkový výtěžek sbírky včetně koncertu byl 134 880 korun. Velké poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli a stále přispívají on-line na www.trikralovasbirka.cz. Jana Štefánková