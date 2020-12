Třebíčtí otužilci plavali na vodní nádrži Markovka

Takhle přivítali otužilci z Klubu ledních medvědů Třebíč první sníh na vodní nádrži Markovka, s dodržením všech současných nařízení včetně rozestupů, které dodržovali i ve vodě. Vzhledem k tomu, že polovina z nich patří věkem do ohrožené skupiny, mohla by to být inspirace i pro mladší ročníky, a to ne jenom kvůli svému zdraví, ale i co se týká posílení obranyschopnosti naší země.

Klub ledních medvědů na Markovce | Foto: Zdeněk Mikoláš