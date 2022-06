Rodiče se svými dětmi přispěli významným dílem a bez jejich pomoci by bylo těžké tento projekt dokončit. Touto cestou bychom jim i všem zúčastněným rády vyjádřily poděkování.

Projekt Začínáme spolu na zahradě přímo koresponduje se vzdělávacím programem MŠ DUHA Třebíč Začít spolu, v němž naše školské zařízení již řadu let pracuje. Náš vzdělávací program je založen na úzké spolupráci mateřské školy s rodinami dětí.

Pomoc a spolupráce s rodiči byla na výborné úrovni a díky ní se nám podařilo dětem umožnit vzdělávání v hracích koutcích (centrech aktivit) na zahradě. Zde mohou děti celé dopoledne prožít venku a přitom se přirozeně, nenuceně a zábavnou formou učit a rozvíjet.

Vzhledem k příznivému počasí zahradní vzdělávací hrací koutky děti již k jejich velké spokojenosti a nadšení každodenně navštěvují. Pro děti je to atraktivní a ve venkovních prostorách netradiční způsob získávání nových poznatků a rozšiřování nejrůznějších dovedností. I my jako pedagogové tento způsob výuky vítáme a shledáváme jej velmi přínosným pro rozšiřování obzorů dětí. Je krásné sledovat nadšení dětí z činností, které vedou přirozenou a nenásilnou cestou k jejich celkovému rozvoji.

Pro Vaši představu, jak taková výuka funguje: například v hracím koutku Dílna děti vyráběly auto. Nejprve si zhotovily kola - samy upevnily špalíček dřeva do svěráku a poté pomocí pilky nařezaly kolečka, která následně provrtaly akuvrtákem. Potom se pustily do výroby karosérie a podvozku - vzaly papírovou krabičku od čaje, do které vyvrtaly čtyři dírky, prostrčily špejle a nasadily na ně vlastnoručně vyrobená kolečka. A funkční pojízdné auto bylo k velké radosti dětí na světě.

Děti při této zdánlivě obyčejné aktivitě rozvíjely představivost a manuální dovednosti. Mnohé z nich držely vůbec poprvé v ruce opravdickou pilku, elektrický akuvrták. A ruku na srdce, kdo z nás dospělých má v dnešní době možnost dětem doma nabídnout takovéto zdánlivě obyčejné činnosti.

Kolektiv Mateřské školy DUHA Třebíč