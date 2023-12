Třebíčská mateřská škola Na Hradě získala prestižní jazykovou cenu

Evropská jazyková cena Label skončila v rukou školy Kindergarten At The Castel, která sídlí v areálu bývalého BOPA v Třebíči. Tato škola vzdělává děti v anglickém jazyce už od dvou let a to už devět let. Není to jejich první ocenění.

Evropská jazyková cena Label skončila v rukou školy Kindergarten At The Castel, která sídlí v Třebíči. | Foto: se souhlasem oceněné školy

Oceněný projekt mateřské školy z Třebíče se jmenoval Ready, steady go to school! Projekt byl zaměřen převážně na propojování jazykových a nejazykových obsahů v každodenním životě dětí a učitelů MŠ. Jednalo se komplex aktivit – od podpory jazykového vzdělávání učitelů přes adaptaci nových výukových metod a vlastní výukové materiály školy. Děti se tak v této škole učí vnímat anglický jazyk jako přirozený komunikační nástroj. Za zmínku stojí i Evropská cena inovativního vzdělávání, kterou byla v loňském roce ředitelka školy Anna Polehlová Jourová přebírat pro školu přímo v Bruselu. Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost dětí, žáků a studentů ke studiu cizích jazyků. Letos cenu získalo celkem sedm škol z celé České republiky.