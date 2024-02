Byla to tenkrát velká sláva. Když se v Třebíči v devadesátých letech otevírala Delvita. Teď už je tato ikonická budova spíše ostuda centra města. Ale když se podaří být ve správnou chvíli na správném místě, vznikne pohled na Delvitu s neopakovatelnou atmosférou. Přesně jako se to podařilo fotografovi Jakubovi Mertlovi. Děkujeme autorovi za možnost zveřejnění fotografií.

Delvita pohledem třebíčského fotografa. | Foto: Jakub Mertl

Třebíčská Delvita už brzy projde proměnou. Připomeňte si ale její typickou podobu posledních let. A prostřednictvím vzpomínek se přeneste až do doby, kdy se na ulici Smila Osovského v Třebíči obchodní dům Delvita otevíral.

Autor fotografií byl tehdy malým dítětem, které s nadšením sledovalo slávu kolem, pamatuje si na průvod mažoretek, první jezdící schody v Třebíči a také velkolepý ohňostroj. Některé vzpomínky jsou ještě zajímavější. O jednu z nich se na Facebooku podělil jeden z pamětníků:

Jako svářeč a zámečník jsem tuto hrůzu tehdá pomáhal stavět. Tehdá v listopadu, a to už byla sakra zima, když jsem tam pracoval. V jednom místě jsem si na památku do čerstvé malty pod krycí plech vlepil korunu, dvoukorunu a pětikorunu. Není to vůbec vidět, kdo se neohne a nehledá, neuvidí. Dodnes o tom vím jen já. Bylo by škoda, kdyby to někdo zbytečně vyloupnul a sebral mně mojí vzpomínku na celkem zvláštní praktiky havlíčkobrodské firmy, která to stavěla. Když tam tehdá káceli tu nádhernou obrovskou vrbu, tak jsem chtěl zachovat její památku a z silnějších větví jsem zasadil tři její potomky u řeky. Chytlo se to. Povodí je ale stejně pak zabilo.