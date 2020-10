Slaměné postavy z velkých balíků staví u silnice jakubovští umělci vždy na podzim již od roku 2005. Právě od té doby se začíná psát historie Slaměné tradice, kdy obec získala v rámci soutěže Vesnice roku titul Vesnice Vysočiny 2005. Za tu dobu se zde vystřídala spousta pohádkových postav, například Ferda mravenec a Beruška, Bob a Bobek, kosí bratři, Pat a Mat, maxipes Fík a Ája, Křemílek a Vochomůrka, Jů, Hele a Muf, medvědi od Kolína nebo Mach a Šebestová.

Tradiční slamáci opět poutají pozornost řidičů u Jakubova u Moravských Budějovic | Foto: Archiv / Skupinka nadšenců Jakubov

Ve čtvrtek 24. září jsme postavili v pořadí již šestnácté Slamáky. Už je to neuvěřitelných patnáct let, co vítal u Jakubova řidiče slaměný sedlák se selkou. Mimo tradičních balíků slámy jsme letos použili kůrovcové dřevo z obecního lesa na obří postel. Využili jsme také staré věci ze sběrného dvora jako koberec jekor, plastový soudek, víčka od barev nebo míč. Ještě nebylo ani vše hotové a už zastavovali první řidiči, aby se s pohádkovými postavami vyfotili.