Sbor dobrovolných hasičů v Příložanech uspořádal o víkendu 16. – 18. srpna 2024 ve spolupráci s pohostinstvím Na farmě tradiční posvícení. Díky nádhernému počasí se letos v Příložanech o posvícení celé tři dny tančilo a zpívalo až do ranních hodin.

V pátek se uskutečnila taneční zábava, kterou drželo pohostinství Na farmě. K tanci a poslechu hrála skupina Angels. Sobotní sportovní odpoledne proběhlo v místní bývalé škole a patřilo soutěži v hodu sudem se zahraniční účastí. Do soutěže se přihlásilo 12 mužů, 7 žen a 6 dětí. Vítězství v kategorií mužů získal domácí závodník Karel Kovárník ml. a to hodem 10,80 m, druhé místo patřilo Luboši Vechetovi, který hodil 9,70 m a bronzovou příčku obsadil zahraniční host z Rakouska Andryan Genti za hod 9,00 m. V soutěži žen zvítězila Jana Syrová z Kadova, která hodila 4,70 m, druhé místo získala domácí závodnice Zdeňka Součková za výkon 4,60 m a třetí místo putuje zásluhou Andryany Saydy do Rakouska, a ta hodila 4,30 m. V dětské kategorii zvítězil Matěj Urbánek výsledkem 4,60 m. Druhé místo obsadil Filip Urbánek – 4,18 m a bronzovou medaili si odnáší výkonem 3,80 m Olda Blažek. Tečku za sobotním odpolednem udělala večerní zábava se skupinou Phoenix.

Nedělní program zahájila mše svatá u místní kapličky, sloužená P. Mgr. Tomášem Holcnerem. Po jejím skončení následovalo zavádění po dědině s dechovou kapelou Malá dechovka z Moravských Budějovic s jejím kapelníkem Josefem Jelínkem. Po zavádění vyhrávala dechovka v areálu bývalé školy a to až do podvečerních hodin. Tak jako o každém posvícení nechyběly ani letos kolotoče se stánky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům a členkám SDH Příložany, občanům i mládeži za nemalý podíl na přípravě a zdárném průběhu příložanského posvícení. Poděkování patří také občanu Daliboru Blažkovi za posečení trávy a úklid v obci s firmou Tesma. Nesmím zapomenout poděkovat paní Vlaďce Mrňové z Lipníka za občerstvení pro účinkující se svým bratrem Josefem Blatným. Srdečné poděkování patří také panu Martinu Vodičkovi a jeho kolegům za přípravu buxusů pro zavádějící chasu a občany. Na úplný závěr nesmím zapomenout poděkovat velkoobchodu Brabec z Třebíče a panu Zbyňku Hobzovi, který celou akci zdokumentoval.

Na další shledanou v Příložanech!

Josef Krejcar

Starosta SDH Příložany