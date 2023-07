/POZVÁNKA/ Horolezecký oddíl TJ Alpin Třebíč slaví pětapadesát let od svého založení. Při té příležitosti pořádá výstavu horolezeckého vybavení od svého vzniku v roce 1968 až po současnost. Výstavu zahájí v sobotu 15. července v 16.00 v Komunitním centru Moravia Třebíč přednáška Bohumila Cahy.

Horolezecké aktivity oddílu. Baby v květnu 1989. | Foto: se souhlasem Bohumila Cahy

Tak trochu z historie TJ Alpin Třebíč / 55 let od založení /

Oddíl byl založen v roce 1968 pod záštitou TJ Sokol Náměšť nad Oslavou. Jedni z prvních členů byli Standa Vrška, Tonda Kavka, Chládek, Láďa Kolbábek, Míra Smutný, Dyntar st., bratři Svobodovi, bratři Můžíkovi. Z ženské populace Marie Šimůnková, Marie Horká. O něco později přišel do oddílu Houser, Horák, Pavel Janík.

V letech 1975-77 nastupuje mladá generace – Honza Filip, Pavel Machovec, René Javorek, bratři Cahovi. Špatná organizace v následujících letech téměř zapříčinila rozpadnutí oddílu, jehož vedení se v roce 1979 ujímá Míra Smutný následován Milanem Handlířem. V lednu roku 1980 přechází oddíl pod ČSTV Třebíč do sloučeného oddílu TJTL. V té době měl pouhých šest členů – Milan Handlíř, Jiří Caha, Bohumil Caha, Pavel Machovec, Jan Filip, Tonda Kavka. Od roku 1981 se členská základna rozšířila na čtrnáct členů a tento počet se postupně zvyšoval až na téměř padesát členů.

V roce 1990 se ujímá vedení oddílu Bohumil Caha a oddíl odchází z TJTL a pod novým názvem TJ Alpin Třebíč se stává samostatným subjektem. Díky nové době, tedy hlavně rozvoji podnikání, ztratil většinu členů. Po neshodách s ČSTV v roce 1996 z této organizace odchází. Do oddílu postupně vstupují noví členové, ale hlavní příval členů nastal v roce 1996, kdy Bohumil Caha a Petr Chmel nechali postavit lezeckou stěnu. Kromě členské základny byl založen také dětský lezecký kroužek. Zde se našlo spoustu talentovaných dětí, kde především vynikla Lucka Kratochvílova a Petr Caha. Tito dva již ve dvanácti letech byli velice úspěšní na závodech Pohár ČR a Mistrovství ČR. Pro svoje úspěchy byl Petr Caha nominován do reprezentace ČR a rozjel se na Evropský pohár a Mistrovství světa.

Během éry TJ Alpin se ve funkci předsedy vystřídali tito členové: Chládek, Smutný, Jeník, Handlíř, Caha, Konečný (dosud). Oddíl působil nejčastěji na skalách na Vysočině, Pálavě, v Adršpachu. Uskutečnil desítky, možná stovky, výstupů ve Vysokých Tatrách.

První významný výstup uskutečnili bratři Svobodovi v roce 1970 na Kavkaze výstupem na vrchol Kazbek 5047 metrů nad mořem. V roce 1989 Caha B. a Jahoda V. podnikli dvacetidenní přechod Kavkazu. Pro špatné počasí nedokončili výstup na vrchol Ušba 4900 metrů nad mořem ani výstup na Elbrus 5642 metrů nad mořem. Výstup na Elbrus se podařil až v roce 2012 synovi Zbyňkovi Cahovi.

Po roce 1989 se jednotliví členové rozjeli do hor po celé Evropě, ale i do Austrálie. V roce 1998 Caha B + 3 kamarádi slanili nejvyšší vodopád světa Santo Anchel 987 metrů nad mořem a následně vystoupili na vyhaslou sopku Cotopaxi 6 000 metrů nad mořem. Tímto skromným shrnutím historie TJ Alpinu se omlouvám všem, na které jsem si nevzpomněl nebo neznám přesněji jejich lezecké úspěchy, i za možné nepřesnosti. Není v mých silách si zapamatovat všechny podrobnosti za téměř 45 let historie mého členství v oddíle, a starých členů už se nejspíš nezeptám.

BOHUMIL CAHA, TJ Alpin Třebíč