Tradiční Vánoční výstavu betlémů, která nese v letošním roce podtitul Jihočeské betlémy, mohou malí i velcí zájemci navštívit v prostorách konírny třebíčského zámku až do 15. ledna roku 2023. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a umožňuje návštěvníkovi nahlédnout nejen do sbírky jednoho jihočeského muzea, ale i do tvorby tamních betlemářů.

Výstavu je možné navštívit od úterý do neděle v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, 24. prosince od 9.00 do 12.00 hodin, 25. až 30. prosince od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, 31. prosince od 9.00 do 12.00 hodin, 1. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. Vstupné je 60 a 35 korun.

Během prosince a ledna čeká návštěvníky i doprovodný program: výtvarné a hudební dílny, Tříkrálový koncert 6. ledna a derniéra výstavy 15. ledna.