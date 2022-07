Josef Kremláček se narodil v roce 1937 v Třebíči. V letech 1952–1956 studoval Školu uměleckých řemesel v Brně a mezi lety 1964 a 1970 vystudoval filmovou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Byl členem Centre international de l'actualitéfantastique et magique a skupin Stir up, Sdružení Bienále Brno a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Jeho práce byly vystaveny na 50 samostatných výstavách a na více než 250 kolektivních výstavách.

Ilustroval knihy pro mnoho zahraničních titulů, včetně japonských. Rád říkával, že umění je z devadesáti procent píle a jen z deseti procent talent. Toto jeho životní motto hojně sděloval svým žákům na umělecké škole. Věnoval se primárně olejomalbě, kolážím, litografii, užité grafice, propagační grafice, knižní grafice a ilustracím pro děti. Josef Kremláček zemřel náhle ve věku 78 let v roce 2015. V roce 2015 získal in memoriam druhé nejvyšší ocenění Kraje Vysočina a to skleněnou medaili Kraje Vysočina.

Výstava bude přístupná do 28. srpna 2022.

Nikola Černá

Městské kulturní středisko Třebíč