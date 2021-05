Město Hrotovice, Základní umělecká škola Hrotovice a Police Symphony Orchestra vás co nejsrdečněji zvou na interaktivní happenig Na Viděnou! Za velké podpory Města Hrotovice vznikla výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Hrotovice, která je doplněna graficky zpracovanými QR kódy. Po jejich načtení si můžete vyslechnout skladby v podání Police Symphony Orchestra!

Interaktivní happenig v parku v Hrotovicích | Foto: Jakub Lojda, ředitel ZUŠ Hrotovice

Chceme do veřejného prostoru vnést radost s ohledem na bezpečnost a aktuální situaci. Poukazujeme tím na to, že umění je důležitá složka nejen našich životů, ale i života v Hrotovicích a také na to, že snažení našich dětí má smysl.