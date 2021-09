Jedinečné okamžiky závodu zachytili profesionálové v oboru fotografování z různých úhlů pohledu. Každý z autorů přináší originální pohled na určitý aspekt závodu a nechává nahlédnout do jeho zákulisí. Na fotografiích můžete vidět letecké pohledy na celý peloton závodníků, ale také jednotlivé lyžaře a jejich osobité výrazy. Najdete tady ale také třeba vyfocené lyžařské vosky nebo krásnou ženskou siluetu mezi retro dřevěnými „ski“.

„Návštěvníci infocentra mají jedinečnou příležitost prohlédnout si výstavu závodu, který zná snad každý. Výstava je zajímavým propojením sportu s uměním, které přináší neotřelé umělecké pohledy nejen pro závodníky, ale také pro ty, co se závodu přímo neúčastní, pro fanoušky sportu nebo milovníky zimní přírody,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Fotografická výstava s názvem Jizerská 50 Viděna šesti bude ke shlédnutí v Infocentru EDU do 1. října a dále putuje do infocenter v Ledvicích, Děčíně a Ostravě. Poslední zastávkou bude sídlo společnosti ČEZ v Praze.

Padesátý třetí ročník závodu v běhu na lyžích zachytili fotografové:

Jan Šibík (*1963) má charakteristický reportážní rukopis a Jizerskou 50 dokáže perfektně zaznamenat, ačkoliv se sportovní fotografii běžně nevěnuje. V jeho pojetí je závod plný radosti i bolesti účastníků.

Markéta Navrátilová (*1972) se naopak na sportovní fotografii specializuje, a díky tomu ví, jaký úhel dodá fotografii ten správný náboj a poskytne jí výmluvnou emocionální výpovědní hodnotu.

Jiří Langpaul (*1974) se jako jediný fotografování Jizerské 50 věnuje již několik let. Specializuje se na portréty závodníků ze všech kategorií.

Tomáš Vocelka (*1965) se soustředí na závod jako celek, který mu poskytuje ptačí perspektiva - fotí ho z paluby malého sportovního letadla. Díky tomu mají fotografie jedinečný výtvarný charakter.

Daniel Hušták (*1990) zaměřuje svou pozornost na detaily a drobnosti prvky, které ve výsledku tvoří celý závod. Jeho fotografie se vyznačují minimalismem a kompoziční čistotou a nenajdete na nich žádné konkrétní lidi.

Lukáš Dvořák (*1982) se věnuje především aktu a módní fotografii a i Jizerskou 50 vnímá skrze krásu ženského těla, které je plné života a energie.

Další zastávky a termíny putovní výstavy:

IC Ledvice, 4. října 2021

MD Děčín, 25. října 2021

ZC Ostrava, 8. listopadu 2021

Praha – Duhová, 29. listopadu 2021

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ, JE Dukovany