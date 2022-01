Tříkrálové koupání otužilců v Hrotovicích přilákalo diváky. Nadšeně přihlíželi

Zavítat můžete i do sousedního Černvíru. Tady se přes řeku Svratku klene nejstarší dřevěný most na Moravě. A když už tady budete, o pár kroků dál je kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož historie sahá až do 13. století a má opravdu unikátní hřbitov.

David Štěpánek