Procházka mezi vinnou révou je skvělým relaxem, zajímavostí je starý lis na víno. Můžete si udělat i procházku k hradu. Ten není přístupný. Patří soukromému majiteli, který památku postupně opravuje. Zvědavci by rádi nakoukli i do míst, kde bývala například škola, zatím mají smůlu. Stezka v parku vás dovede za hrad, takže aspoň něco uvidíte.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.