Muzikál podle známé pohádky bratří Grimmů s písničkami ze známého kresleného filmu Walta Disneyho zve nejenom malé diváky na cestu do světa pohádek, do lesa plného zvířátek a na návštěvu do chaloupky k trpaslíkům Prófovi, Štístkovi, Kejchalovi, Stydlínovi, Dřímalovi, Rejpalovi a Šmudlovi.