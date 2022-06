Když se na začátku roku 2020 a pandemie nemohlo veřejně hrát a zpívat, dala se dohromady pražská formace MR. PINK AND THE BAD THOUGHTS. Tvorba oscilující na pomezí smutného folku a temného country, a především jejich specifická kombinace funerálních syntetizátorů doplněná westernovou kytarou jim v některých médiích vysloužily přízvisko ‚Cave po mrtvici.‘ Melancholické skladby svědčící o srdceryvných životních příbězích zazní v Třebíči na hradbách 30. června.

Dále se představí pražská čtveřice GENUINE JACKS. S náloží garage rocku ochucenou prvky psychedelie se do Třebíče vrátí po dlouhých pěti letech! Kapela toto jaro poslala do světa zbrusu novou EP s názvem Care, na níž spolupracovala s producentem Lazer Vikingem, který je zdejšímu obecenstvu známý z festivalu Zámostí. Především milovníci psů by neměli minout jejich videoklip We care.

Kapely Mr. Pink and the Bad Thoughts a Genuine Jacks zahrají ve čtvrtek 30. června od 19.30 hodin na letní zahrádce Jak Jinak Pub, tzv. na hradbách v Třebíči.

Kristýna Michálková