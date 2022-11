Snackthief. Retrospektivní špinavý indie rock s občas vystrčenými růžky odsekávaného hardcore. Snackthief odkazují hlavně na kapely takzvané midwest emo scény devadesátých let jako byly Cap'n Jazz, The Promise Ring, The Get Up Kids nebo Cursive. Pod nánosem zdánlivého bordelu najdete křehké, smutné melodie, s náležitým patosem věnované všem outsiderům tak, jako celá jejich nenápadně naléhavá debutová deska. V současnosti připravují své druhé album, které by mělo vyjít na labelu Korobushka začátkem roku 2023.

Mjav. Původně sólový projekt se zrodil na malém dánském ostrově mezi Sjællandem a Jutlandem a v momentě, kdy se Laví přestěhovala za velkou studenou severní louži, postupně začal přerůstat v regulérní kočičí kapelu s českobudějovickým rodokmenem. Mjav (Mňau) po dvouroční izolaci dovezou svůj krautovo shoegazeový vývozní artikl i sem k nám do Třebíče.

Kristýna Michálková