Na bábovku budeme potřebovat jednu menší tašku kopřiv (po částech spaříme, přecedíme a rozmixujeme). Delikátní chuť získáme když využijeme místo kopřiv nať kerblíku třebule, která voní po anýzu (vhodné na cupcake).

Příprava těsta:

Rozšleháme tři vejce s hrnkem cukru, přidáme připravené kopřivy, půl hrnku oleje a citrónovou kůru. Necelé dva šálky polohrubé mouky dobře promícháme s práškem do pečiva a vanilkovým cukrem a vmícháme do směsi. Těsto nalijeme do formy vymazané máslem a vysypané moukou nebo do formiček na cupcake (pozor! Řídké těsto víc naskočí). Bábovku pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 35 min, cupcake kratší dobu.

Při okopávání záhonů mne totiž vždycky zlobilo, že plevel nevyužíváme a vyhazujeme jej na kompost. Pokud přemýšlíte, jak jej využitít jinak můžete se inspirovat skládačkou https://www.nppodyji.cz/uploads/160505_plevele.pdf a nebo v loni vydané knížce Divoký zelinář.

RADOMÍR NĚMEC