A co je pro mne nejzajímavější, jakési moravské Macchu Picchu, systém kamenných zdí a teras na prudkém svahu od Hradiště k řece Dyji. To mne fascinovalo. Kdysi mi někdo říkal, že ty zídky a terasy jsou tam již od kultur před Velkou Moravou. Ale já bohužel nic o nich nikde nenalezl, ač je to taková fascinující podívaná.

Jiří Pernica