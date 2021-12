Na konci Borovné, kde končí silnice a dál už musíte jen po svých, se vydáte na příjemnou procházku zimní krajinou svérázné Vysočiny. Nenáročnou cestu – s příznačným názvem Ježíškovka – zvládnou bez problémů i malé děti a kočárky. Začíná na úpatí tajemného borovenského kopce a světýlka v ní vás dovedou až k vánočnímu stromu přání, kde budete moci nechat svůj dopis pro Ježíška. Předtím, než se vydáte na cestu, nebo naopak až po zdárném návratu, bude v domě číslo 15 na vaše děti čekat razítko a pro všechny také otevřené vánoční okénko, odkud se bude podávat horká čokoláda, svařené víno a další domácí dobroty z pece.

Tip na výlet: Lomy na Vysočině. Naučné stezky vedou od Telče až k Javořici

Dítě nechá svůj dopis buď zavěšený na vánočním stromu přání - na staré moudré bříze - nebo jej vhodí do kouzelného kufru pod ní. Pokud rodič ví, co je v dopisu napsáno, pak není třeba dávat echo, pokud neví (dítě mu nechce dopis ukázat), napíše rodič na druhou stranu svůj email a my mu na něj zašleme fotku toho, co si dítko přeje.

Kdy na Ježíškovku do Borovné:

27. listopad 2021 14:00 – 18:00

4. prosinec 2021 14:00 – 18:00

11. prosinec 2021 14:00 – 18:00

18. prosinec 2021 14:00 – 18:00

Barbora Vojtová