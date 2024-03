Začátkem března se v Praze konala největší mezinárodní soutěž roku v České republice, Czech Open 2024 – Memoriál Marka Lazora. Závodit přijelo přes čtyři sta závodníků ze třinácti států. O špičkové závodníky se zkušenostmi z nejvyšších evropských soutěží tak nebyla nouze a bylo se na co dívat.

Czech Open 2024 – Memoriál Marka Lazora v Praze. Závodilo 400 závodníků ze 13 států. | Foto: Michaela Malá

Z třebíčského oddílu Koguryo odjeli do Prahy bojovat o medaile mladší žáci Denis Boček (8. kup) a Klára Mikešová (7. kup), starší žáci Marek Šoukal (1. kup) a Sarah Boček (2. kup), starší juniorka Petra Krčálová (1. dan) a senior Pavel Vobůrka (1. dan). Početně skromná výprava byla úspěšná. Celkem získali závodníci dvě zlaté a pět bronzových medailí.

Sobotu zahájily kategorie technických sestav mladších žáků. Klára Mikešová porazila všechny své soupeřky a získala zaslouženou zlatou medaili. Denisi Bočkovi se podařilo získat bronzovou medaili. Sarah Boček souboj o postup do finále prohrála a musela se spokojit s bronzem. Marek Šoukal a Pavel Vobůrka se v technických sestavách neprosadili. Následovala klání ve sportovním boji. Sarah Boček se do finále neprobojovala a odvezla si další bronz. Pavel Vobůrka ve sportovním boji seniorů ve váhové kategorii do 85 kg získal bronzovou medaili. Marek Šoukal se probojoval do finále a výhrou si zajistil zlatou medaili. Poté přišla disciplína speciálních technik – v přerážení ve výskoku se Markovi Šoukalovi podařilo získat bronzovou medaili.

V neděli soutěž pokračovala juniorskými kategoriemi. V technických sestavách se Petře Krčálové nepodařilo probojovat k medailovým pozicím. Ve sportovním boji první zápas vyhrála, ale ve druhém proti ní nastoupila zkušená estonská závodnice a ačkoli s ní nakonec prohrála, předvedla fantastický výkon.

Součástí soutěže bylo vyhlášení nejlepších závodníků ve svazovém žebříčku za loňský rok. Petra Krčálová se umístila celkově na 3. místě, v kategorii sportovního boje dokonce obsadila mezi staršími juniorkami první pozici a byla vyhlášena nejlepší závodnicí ve sportovním boji za rok 2023.